Un Film Minecraft | Recensione del film ispirato al gioco

Un Film Minecraft è un film per famiglie del 2025, distribuito da Warner Bros nelle sale italiane dal 3 aprile. Questa è la recensione.

Tra le tante trasposizioni cinematografiche dei più famosi marchi di videogames, quello ispirato al gioco targato Mojang Studios porta la firma in regia di Jared Hess, la sceneggiatura di Mary Parent e Roy Lee (con un credito di Jill Messick) e può contare un cast capitanato da Jack Black e Jason Momoa.

La trama di Un Film Minecraft (il cui titolo è già di per sè una nota stonata) è presto detta. Un uomo creativo di nome Steve (Jack Black) trova un cubo magico capace di aprire la porta verso una nuova dimensione alternativa dove è possibile creare qualsiasi cosa attraverso l’utilizzo di blocchi.

Dopo anni passati a creare l’habitat dei suoi sogni, Steve scopre una seconda nuova dimensione alternativa, questa però pericolosa, e dominata da un reggente cattiva e desiderosa di espandere il suo dominio. Per salvare il mondo che ha plasmato spedisce il cubo magico sulla Terra, ignaro che altri umani riusciranno a fare la sua stessa scoperta. L’unione tra Steve ed i suoi “nuovi amici” diventa l’unica barriera tra la malvagia regina e la sua brama di potere.

Un Film Minecraft | Il Commento

In un periodo storico in cui i film ispirati ai videogames sono tornati ad avere un impatto importante sugli amanti del grande cinema, Un Film Minecraft si erge come un monito per i futuri produttori/registi a fare di più. Di fatto, la pellicola diretta da Jared Hees ha tutto per essere considerato un modello da non seguire, a partire dalla scelta del cast, mai così assurda e fuori contesto.

Jack Black è da sempre considerato un attore fuori dagli schemi, ma ciononostante il suo Steve non crea empatia, e di certo non brilla per profondità. Jason Momoa, qui presentato con un look improponibile, non è un comico ed offre una prova che, diciamocela tutta, speriamo di doverla dimenticare quanto prima. L’unico a cavarsela, ma solo per la sua giovane età, è il talentuoso Sebastian Hansen, ma aspettiamo di vederlo impegnato in ben altri ruoli.

Un Film Minecraft | Sceneggiatura? Regia? Cosa?

Manca una sceneggiatura che possa essere ritenuta tale. Le idee, infatti, sono poche e soprattutto mal utilizzate: ciò che ne viene fuori è un continuo sfruttare i punti forti del gioco Minecraft, ma unicamente per accaparrarsi l’attenzione dei videogamers, dimenticando di avere il giusto rispetto per un marchio che ha fatto la storia nel suo settore. Esplosioni, battute spesso inadatte e “momenti musicali agghiaccianti” sono la normalità, e si va avanti così per quasi tutta la durata del film.

La regia di Jared Hees per Un Film Minecraft manca di personalità e coraggio. Il regista, infatti, risente del target di pubblico scelto dai produttori, e si ritrova a dirigere una pellicola con il solo scopo di appassionare i più piccoli. Un vero peccato visto che parliamo di un videogame nato nel 2011, non proprio l’altro ieri!

Volendo trovare qualche motivo per ritenere Un Film Minecraft almeno guardabile possiamo parlare dell’utilizzo degli effetti visivi. Il mondo di Minecraft ricreato per il pubblico delle sale, di fatto, risulta nel complesso gradevole, i personaggi ed i paesaggi sono ben fatti, e l’utilizzo del CGI è sostanzialmente ben amalgamato con la presenza di attori in carne ed ossa.

Un Film Minecraft | Vale la pena guardarlo?

Un Film Minecraft è un prodotto riservato ad un target di pubblico “baby“, e questo è un limite importante per un blockbuster di tali dimensioni che conta su una community di gamers enorme, e non solo di età “baby”. La comicità è troppo marcata, e spesso non richiesta, ed il cast è forse tra i difetti quello peggiore.

A nostro avviso, per passare una serata non impegnata con i propri figli piccoli potrebbe essere ideale, ma detto questo, in altre occasioni lo riteniamo assolutamente evitabile. Peccato!

Un Film Minecraft | Recensione del film ispirato al gioco Regista: Jared Hess Data di creazione: 2025-04-06 00:58 Valutazione dell'editor

2