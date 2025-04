L’attore Logan Lerman è entrato a far parte del cast della stagione 5 di Only Murders in the Building.

L’ingresso dell’ex stella della saga cinematografica Percy Jackson è stato confermato poche ore fa da un articolo di Deadline che, a sua volta, ha ripreso una foto dal set della quinta stagione diffusa da Selena Gomez in cui figurava proprio anche Logan Lerman. Il ruolo dell’attore al momento è tenuto celato, così quello di tutte le altre new entries.

Altri nuovi attori confermati per Only Murders in the Building (Stagione 5) sono Christoph Waltz, Keegan-Michael Key, Reneé Zellweger e Téa Leoni. Non male no?

Only Murders in the Building S5 | Cosa Sappiamo.

Sulla trama della nuova stagione di Only Murders in the Building le uniche informazioni certe riguardano i rumours che trapelano dalla rete, ovvero che Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) cercheranno di risolvere l’omicidio del portiere Lester, trovato morto nella fontana dell’Arconia alla fine della quarta stagione.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

La serie tv è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, con guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e molti altri.

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della terza stagione che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast Only Murders. Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia.

Tutti gli episodi delle prime quattro stagioni di Only Murders in the Building sono disponibili su Disney+.