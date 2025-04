Box Office USA | Un Film Minecraft vince e segna un record

Un Film Minecraft ha vinto a mani basse il Box Office USA ed ha segnato il Miglior Weekend di sempre per un film ispirato ai videogames.

La pellicola prodotta da Legendary Pictures e distribuita da Warner Bros ha totalizzato nel solo mercato americano un incasso stimato di 157 milioni di dollari, ben oltre le più rosee previsioni pre-rilascio. Secondo le stime riportate dal the Hollywood Reporter, quello di Un Film Minecraft è il Miglior Weekend di Sempre nel Box Office USA per un film ispirato ai videogames, migliore anche del successo assoluto ottenuto da Super Mario Bros (146 milioni), ma anche il Miglior Weekend del 2025.

A livello internazionale il film per famiglie ha raccolto 144 milioni di dollari, e vanta pertanto un incasso globale al lancio di 301 milioni. Non c’è dubbio che Un Film Minecraft ha già ripagato il budget colossale di produzione in soli tre giorni.

“Siamo assolutamente felicissimi che A Minecraft Movie sia stato accolto così calorosamente dal pubblico di tutto il mondo“, hanno affermato Abdy e De Luca di Warner Bros in una dichiarazione in cui hanno ringraziato tutti i soggetti coinvolti, da Hess al cast, a Legendary e Vertigo, un altro partner di produzione. Hanno anche ringraziato i loro team di marketing e distribuzione. ” Il viaggio decennale di A Minecraft Movie verso lo schermo è stato supervisionato con grande cura da Jesse Ehrman della WBP e dal suo team, e siamo entusiasti che i loro sforzi abbiano prodotto una risposta così straordinaria“.

Nemmeno le recensioni negative (la nostra recensione) hanno rallentato la corsa sfrenata di Un Film Minecraft. Di fatto, su CinemaScore il film ha ottenuto un tiepido B+ anche grazie all’apporto del parere dei più giovani.

Box Office USA | Gli Altri Film

Nel resto della classifica del weekend, A Working Man si è posizionato in seconda posizione con un nuovo incasso da 7,3 milioni di dollari, per un totale di 27,8 milioni in dieci giorni di programmazione. Il flop Biancaneve, invece, ha perso anche il terzo posto (è andato alla seconda parte di The Chosen con 7,2 milioni), ottenendo solo 6,1 milioni in quarta posizione, per un totale ora di 77,46 milioni, e 168,36 milioni a livello globale.