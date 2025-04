Reacher S3 | Recensione dei nuovi episodi della serie

La serie TV Reacher, interpretata da Alan Ritchson e basata sui romanzi di Lee Child, è tornata con la sua terza stagione, disponibile su Prime Video. Anche stavolta si conferma un prodotto divertente e coinvolgente, in linea con le stagioni precedenti.

La serie Reacher è stata creata da Nick Santora, che ne è anche lo showrunner. Santora guida il progetto con un team di registi talentuosi: per la terza stagione, la maggior parte degli episodi è diretta da Sam Hill, mentre altri registi come Omar Madha, Carol Banker e M.J. Bassett hanno contribuito alle stagioni precedenti, assicurando un mix di azione intensa e narrazione visiva di alto livello. La produzione, targata Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, continua a puntare su una fedeltà ai romanzi di Lee Child, con Santora e il suo team al timone.

I nuovi episodi prendono ispirazione dal settimo romanzo della saga, “La vittima designata”, in cui Jack Reacher (Alan Ritchson) si trova costretto a infiltrarsi nell’organizzazione criminale di Zachary Beck (Anthony Michael Hall) per indagare sulla misteriosa ricomparsa di un pericoloso trafficante d’armi che credeva di aver eliminato anni prima. Ad affiancarlo nei nuovi episodi ci sono gli agenti della DEA Susan Duffy (Sonya Cassidy) e Guillermo Villanueva (Roberto Montesinos). Sul suo cammino, però, si staglia la figura imponente di Paulie (Olivier Richters), un colosso con cui Reacher ingaggia scontri intensi e memorabili.

Reacher S3 | Commento

Alan Ritchson è Jack Reacher, senza mezzi termini. L’attore incarna alla perfezione l’ex Marine descritto da Lee Child nei suoi romanzi, portando sullo schermo un’interpretazione che, stagione dopo stagione, diventa sempre più personale. La sua recitazione volutamente ruvida e spigolosa supera di gran lunga quella di Tom Cruise, che aveva interpretato il personaggio al cinema. In questa terza stagione torna anche Neagley (Maria Sten), un filo conduttore con le puntate precedenti, per la quale è già previsto uno spin-off nel 2026.

Gli otto episodi che compongono la stagione sono diretti in gran parte da Sam Hill, regista americano noto per il suo lavoro su CSI. Hill introduce qualche momento di leggerezza in più rispetto al passato, senza però deludere i fan della serie. Il ritmo resta incalzante, senza cali di tensione, condito da una buona dose di ironia. Gli scontri tra Reacher e il gigante Paulie, che si protraggono per tutta la stagione, sono uno dei punti di forza.

Paulie, interpretato da Olivier Richters (già visto in Black Widow nel ruolo di Ursa), è la nemesi perfetta per il protagonista. Nonostante il suo ruolo di antagonista, questo bodyguard tutto muscoli e poco cervello conquista subito il pubblico, richiamando alla mente un Ivan Drago moderno.

Come molti recenti prodotti di Amazon Prime Video, anche questa stagione si distingue per l’alta qualità, con una fotografia curata e una colonna sonora vivace che accompagnano l’azione senza mai sovrastarla. Reacher continua a registrare ottimi numeri di visualizzazioni e la quarta stagione è già in lavorazione, promettendo di mantenere alte le aspettative.

Reacher | Curiosità per i fan

Sapevate che Alan Ritchson si è preparato al ruolo studiando arti marziali e sottoponendosi a un allenamento fisico estremo per raggiungere i 110 chili di pura forza richiesti dal personaggio? O che Olivier Richters, con i suoi 2,18 metri di altezza, è uno degli attori più alti mai apparsi in una serie TV? E per i lettori più attenti: il romanzo La vittima designata include un cameo di un giovane Reacher, un dettaglio che i fan sperano di vedere presto sullo schermo!

Se non lo avete fatto ancora, il nostro consiglio è quello di iniziare la visione quanto prima!

Reacher S3 | Recensione dei nuovi episodi della serie Regista: Nick Santora Data di creazione: 2025-04-06 19:58 Valutazione dell'editor

3.5