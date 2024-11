Il lungo weekend di Halloween ha offerto un discreto incasso nel Box Office ITALIA con Venom 3 e Parthenope appaiati in testa alla classifica.

Nonostante la presenza “ingombrante” della festa di Halloween, accompagnata tra l’altro da temperature quasi primaverili, gli incassi complessivi al botteghino nazionale possono essere considerati soddisfacenti. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo del weekend è stato 11,55 milioni di euro, in aumento dell’13,3% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno.

Come anticipato, la testa del Box Office ITALIA è stata condivisa da due film, entrambi con incassi di poco sotto i 2 milioni. Venom: The Last Dance (la nostra recensione) ha chiuso in testa con 1,96 milioni di euro, per un totale di 5,83 milioni; nello stesso lasso di tempo Venom: La Furia di Carnage aveva incassato 5,16 milioni. Parthenope (la nostra recensione), che come detto ha condiviso con Venom 3 il primato di questo weekend, ha incassato 1,93 milioni di euro, segnando un +1% rispetto al weekend d’esordio, ed un totale di 4,59 milioni.

In terza posizione si è posizionato Terrifier 3 che, con le sole anteprime di Halloween, ha incassato l’ottima cifra di 1,52 milioni di euro (il film uscirà ufficialmente il 7 novembre). In quarta posizione Berlinguer – La Grande Ambizione ha incassato all’esordio 1,17 milioni di euro (1,18 con le anteprime), mentre Longlegs ha esordito con 983 mila euro in quinta, davanti ad un altro esordiente “The Substance” con 700 mila euro (829 mila in cinque giorni) in sesta.

