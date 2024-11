Hollywood torna a guardare al mondo dei videogames: il prossimo gioco in ordine di tempo ad ottenere l’adattamento sarà The House of the Dead.

Paul W.S. Anderson ha ottenuto il via libera per adattare sul grande schermo il celebre franchise videoludico The House of the Dead. Il regista si occuperà di dirigere, produrre e sceneggiare il film in collaborazione con SEGA, proprietaria del marchio. La conferma è arrivata attraverso un articolo riportato in rete da GamesRadar. Con l’annuncio, sono stati rilasciati due concept art davvero interessanti.

“Questo è un viaggio nel terrore. È diverso da quello che abbiamo fatto con Resident Evil, dove c’erano un sacco di trappole, enigmi e cose da risolvere“, ha aggiunto il regista. Il regista ha anche espresso il suo amore per il gioco originale. “Ho amato il videogioco fin dagli anni Novanta”, ha detto Anderson. “Allora ero un grande giocatore di videogiochi nelle sale giochi, ed è così che mi sono imbattuto in Mortal Kombat. E più o meno nello stesso periodo, giocavo anche molto a House of the Dead. È un titolo che ho sempre amato“.

Anderson ha già avuto esperienze di questo genere, di fatto, in passato ha portato al cinema film ispirati a saghe videoludiche del calibro di Mortal Kombat, Resident Evil e Monster Hunter. La moglie Milla Jovovich (prossimamente ancora alle prese con gli zombie) ha partecipato come protagonista a due delle tre saghe adattate al cinema.

The House of the Dead | Il Gioco in breve..

[via Wikipedia] Presentato per la prima volta nel 1997, il gioco The House of the Dead è uno sparatutto in prima persona con pistola ottica in cui i giocatori assumono il ruolo di agenti governativi incaricati di uccidere zombie e creature modificate biologicamente. Da allora, il franchise ha attraversato sei giochi e un remake nel 2022, oltre a molti spin-off. The House of the Dead è già stato adattato nel 2003 da Uwe Boll, che fungeva da prequel del gioco, seguito da un sequel nel 2005.

