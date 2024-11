Milla Jovovich sarà tra i protagonisti dell’ultimo film della leggendaria saga creata da George A. Romero dal titolo Twilight of the Dead.

Una parte della carriera di Milla Jovovich è stata vissuta “pericolosamente” a caccia di zombie con la saga iconica Resident Evil, ma evidentemente nulla finisce per davvero. Deadline quest’oggi, infatti, che l’attrice sarà tra i protagonisti di Twilight of the Dead, e con lei ci sarà anche Betty Gabriel (Scappa – Get Out).

L’ultimo aggiornamento riguardante Twilight of the Dead risaliva al settembre del 2023, con il regista Brad Anderson (Session 9) impegnato in cabina di regia (il nostro articolo). Da allora nessun dettaglio fino al clamoroso casting odierno.

Il regista Brad Anderson di recente ha descritto il film così:

Vedo questo film allo stesso modo di thriller post-apocalittici di successo come Io sono leggenda, A Quiet Place , The Road e The Last of Us , storie di genere che sono tanto emozionanti quanto intense. Quando ho letto per la prima volta Twilight of The Dead mi sono commosso alla fine. Il che è strano per un film di questo tipo. Ma ha quel tipo di attrazione, quella combinazione di orrore e crepacuore che adoro.

Twilight of the Dead | Cosa sappiamo..

Il film sarà ispirato come noto da un trattato firmato da George A. Romero prima di morire in coppia con Paolo Zelati. L’annuncio della realizzazione del film è arrivato nel maggio del 2021 (il nostro articolo), da allora la sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Knetter, Robert Lucas e dello stesso Paolo Zelati, con la produzione curata dalla Roundtable Entertainment, ma anche dalla vedova del regista, Suzanne Romero.

I produttori esecutivi associati al progetto, invece, saranno John Baldecchi, Stephanie Caleb e Sarah Donnelly. Dominic Ianno, Alex Dundas, Jason Resnick, Chris Roe e Luis Riefkohl. Il veterano Greg Nicotero sarà, inoltre, coinvolto per quanto riguarda la creazione degli effetti di trucco.

Twilight of the Dead sarà ambientato su un’isola tropicale e “affronterà la natura oscura dell’umanità dal punto di vista degli ultimi umani sulla Terra, presi nel mezzo di due fazioni di non-morti”. Il nuovo film riprenderà il filone narrativo e ideologico avviato da Romero con “Zombi” e “La Terra dei Morti Viventi“, con i non-morti verso una sorta di evoluzione.

Ecco i capitoli del franchise di George A. Romero

La Notte dei Morti Viventi (1968) Zombie (1978) Il Giorno degli Zombie (1985) La Terra dei Morti Viventi (2005) Diary of the Dead (2007) Survival of the Dead (2009)

Correlati