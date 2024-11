Dopo aver ridato lustro al cult di genere Top Gun, la stella hollywoodiana Tom Cruise starebbe pensando di ripetere l’operazione con Giorni di Tuono.

A lanciare la bomba, se così vogliamo chiamarla, è stato un insider del the Hollywood Reporter in queste ultime ore. La fonte, infatti, ha riferito che Tom Cruise e Paramount Pictures starebbero ottenendo quotidiane discussioni riguardo un ipotetico via libera al sequel di Giorni di Tuono, celebre film ambientato nel mondo della NASCAR, diretto da Tony Scott nel 1990.

Sta parlando [con la Paramount] di Top Gun e Giorni di tuono. Sarà ciò che verrà fuori per primo in termini di sceneggiatura. Dipenderà dall’idea e, in ultima analisi, dalla sceneggiatura.

Notoriamente Giorni di Tuono non è noto come uno dei più grandi successi della Paramount, a tal proposito va ricordato che il film ha intascato 157 milioni di dollari con un budget di circa 60 milioni, e che la critica non ha mai apprezzato il lavoro svolto da Scott, diversamente da ciò che è accaduto con Top Gun qualche anno prima. Da qui il dubbio che un’operazione simile a quella fatta con Top Gun: Maverick possa non ottenere lo stesso successo con Giorni di Tuono. Inoltre, va considerato che l’agendina lavorativa di Tom Cruise nel breve potrebbe non essere proprio liberissima.

In passato la Paramount ha pensato ad un reboot, ma è stato lo stesso divo hollywoodiano a bocciare l’idea. E’ questo lascia intuire che Cruise avrebbe un peso specifico enorme in merito alle sceneggiature che, potenzialmente, potrebbero essere presentate allo studios.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti in merito.

Correlati