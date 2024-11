American Speed | Tom Holland e Austin Butler nel cast del film Amazon

Amazon MGM Studios si è aggiudicato i diritti di American Speed, un film che vedrà tra i protagonisti Tom Holland e Austin Butler.

Deadline ha riferito che il colosso hollywoodiano si è aggiudicato un’asta milionaria battendo una serie di studios agguerritissimi. Il film American Speed è stato affidato al produttore premio Oscar Charles Roven (Oppenheimer) che produrrà con la sua Atlas Entertainment insieme a RD Whittington e Douglas Banker.

Come già anticipato, nel pacchetto acquistato da Amazon sono presenti due attori di grande talento quali Tom Holland e Austin Butler. La trama alla base di American Speed si basa sulla storia vera dei fratelli Whittington, tre piloti automobilistici storicamente famosi, due dei quali furono coinvolti nello scandalo IMSA degli anni ’80, in cui diversi piloti furono accusati di aver finanziato le loro attività agonistiche con proventi derivanti dal traffico di droga, dal riciclaggio di denaro o dall’evasione fiscale.

Holland nei giorni scorsi è finalmente uscito allo scoperto riguardo Spider-Man 4 (il nostro articolo), e questo dopo aver firmato per recitare nel nuovo film di Christopher Nolan. Per quanto riguarda Butler, invece, dopo l’indimenticabile ruolo di Elvis Presley nel biopic di successo, ha partecipato a Dune Parte Due, a The Bikeriders e sarà presto impegnato in Caught Stealing, il nuovo film di Darren Aronofsky.

Correlati