Spider-Man 4: Tom Holland conferme le riprese in estate

Marvel Studios e Sony Pictures non hanno ancora annunciato ufficialmente Spider-Man 4, ma di certo il film è in produzione.

Con un ultimo aggiornamento risalente all’inizio del mese di settembre (lo trovate a questo nostro indirizzo), il nuovo film su Spider-Man sembra essere diventato nel frattempo una vera e priorità per i due studios, ed in effetti a confermarlo è stato Tom Holland questa notte durante una sua apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Alla domanda diretta del famoso presentatore, infatti, l’attore non solo ha confermato che il film è una priorità, ma che le riprese sono previste questa estate nel Regno Unito. Alla faccia dei detrattori che iniziavano a temere in un cambio di strategia da parte del team produttivo Sony/Marvel.

Nella giornata di ieri un rumour di Deadline ha avvicinato Tom Holland al prossimo film senza titolo di Christopher Nolan (trovate il nostro aggiornamento a questo indirizzo), facendo tremare i fan di Spider-Man, preoccupati per la possibilità che l’agenda lavorativa dell’attore avrebbe potuto riempirsi fin troppo e che un nuovo film su Spider-Man avrebbe per lui significato un problema.

I tre precedenti film Marvel Studios dedicati a Spider-Man sono stati diretti tutti da Jon Watts, il regista che ha presentato solo recentemente il suo ultimo film “Wolfs” alla Mostra del Cinema di Venezia. Spider-Man 4 sarà invece diretto da Destin Daniel Cretton. Ad oggi gli unici dettagli noti sul nuovo film riguardano i nomi dei due sceneggiatori impegnati “Chris McKenna ed Erik Sommers“, e quello dei due produttori di riferimento “Kevin Feige e Amy Pascal“.

