Disney ha rimosso il cinecomic Blade dal proprio listino, al suo posto uscirà Predator: Badlands, il nuovo film della saga sci-fi.

Accompagnato da una serie di problemi a livello produttivo, il film con Mahershala Ali sembra ora entrato in una fase di stallo tale da costringere Kevin Feige e company a rimuoverlo momentaneamente dal listino delle prossime uscite. Deadline, a tal proposito, ha affermato che la data del 7 novembre 2025 è stata assegnata a Predator: Badlands, il nuovo capitolo della celebre saga sci-fi in via di sviluppo in casa 20th Century Studios.

La fonte ha inoltre rivelato che Disney ha bloccato tre date per nuovi film Marvel senza titolo il 18 febbraio 2028, il 5 maggio 2028 e il 10 novembre 2028. Una di queste date sarà destinata proprio a Blade?

Blade ed i suoi problemi

Il film dedicato al celebre vampiro di casa Marvel Comics sin dal suo annuncio ha attraverso una serie di problematiche relative al suo sviluppo. Bassam Tariq è stato, infatti, il primo regista ad essere collegato a Blade, il suo addio ha poi spinto lo studios ad ingaggiare Yann Demange, ma anche in questo caso l’epilogo è stato lo stesso. La produzione ha inoltre dovuto dire addio a due membri del cast, ossia Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Questi problemi, unitamente all’assenza di nuovi sviluppi a livello sceneggiativo, hanno portato lo studios a rinviare più volte l’uscita del film al cinema, fino alla cancellazione dal listino odierna. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito..

Blade al momento non ha un regista, mentre in cabina di sceneggiatura si sono alternati Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green, quest’ultimo impegnato nel rimaneggiamento della stessa. Al momento l’ultima stesura è nelle mani di Eric Pearson. Le riprese avrebbero dovuto partire nel corso del 2024. Il cast al momento vede confermati i soli Mahershala Ali e Mia Goth.

