Badlands: Elle Fanning per il nuovo Predator movie?

La giovane attrice Elle Fanning potrebbe essere la protagonista di Badlands, il nuovo film della celebre saga “Predator” in produzione dallo scorso febbraio.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, pare che 20th Century Studios stia trattando attivamente con la giovanissima attrice per offrirle il ruolo da protagonista. La fonte ha specificato, inoltre, che l’interessamento per la Fanning è arrivato a seguito di alcune dichiarazioni della stessa attrice riguardanti la passione per la saga “Predator“. Elle Fanning si è fatta notare di recente per la saga fantasy “Maleficent“, mentre sarà tra i protagonisti di “A Complete Unknown“, il biopic su Bob Dylan.

Di Badlands al momento si conoscono ben poche informazioni. Alla regia ci sarà Dan Trachtenberg, quest’ultimo anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison (qui la notizia nel dettaglio). Il film dovrebbe essere ambientato nel futuro, e pertanto si tratterebbe di un “non sequel” di Prey, il film che ha rilanciato la saga “Predator” nel corso del 2022.

Per quanto riguarda, invece, Prey sembra che l’idea della 20th Century Studios sia quella di procedere con cautela sul progetto, in maniera da non rovinare quanto di buono è stato fatto col primo film (questa è la nostra recensione di Prey).

