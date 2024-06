Per la rubrica Indie Movie Stars, vi parliamo quest’oggi di Crystal Diamonds, il film diretto dal regista napoletano Giuseppe Iodice oramai prossimo all’esordio nelle sale nazionali.

Con un passato illustre da piccolo interprete dell’indimenticabile “Natale in Casa Cupiello” del grande Eduardo De Filippo, oltre che una serie di partecipazioni a serie e fiction di grande successo (“Gomorra – la Serie“, “Rosy Abate” e “I Bastardi di Pizzofalcone“, il 38enne Giuseppe Iodice è pronto a far conoscere il proprio nome al grande pubblico italiano, e nel farlo ha scelto un film “Crystal Diamands” che prende ispirazione da fatti realmente accaduti.

Crystal Diamands si mostra come un prodotto realizzato con pochi mezzi economici, ma vigoroso nella sua messa in scena, e con il giusto potenziale per offrire agli appassionati di genere un’ora e mezza di grande intrattenimento. Per realizzare questo film, Iodice si avvalso della collaborazione di un gruppo di artisti che, oltre ad avere passione per la settima arte, fanno parte della sua crew produttiva da sempre. Tra questi citiamo Emiliano Losacco, Antonio Corvino, Pietro Bello, artista napoletano di prospettiva nonché padre di Nicola Bello oa su Netflix con “La Vita che Volevi“, e Antonio De Gennaro. Inoltre, il film più vantare la presenza in cabina di montaggio di Giancarlo Della Volpe, già rinomato videomaker di tanti progetti cinematografici e televisivi.

Crystal Diamonds: ma di cosa parla il film di Giuseppe Iodice?

Andrea, giovane gemmologo figlio d’arte, dinamico imprenditore e commerciante di pietre preziose. Unico titolare di un’azienda lasciatagli in eredità dai genitori. Sposato e separato, con un figlio oramai sempre più lontano da lui, alle prese con gli studi. Gli affari vanno a gonfie vele, gli acquisti all’estero e la rivendita in Italia fruttano ad Andrea molti soldi, permettendogli una vita più che agiata.

I suoi affari e le sue aspettative verranno ben presto trasformate in un incubo dal quale non riuscirà a svegliarsi, si ritroverà vittima di un’estorsione gestita da uno dei più grandi trafficanti di pietre preziose in circolazione. Colui che renderà la vita di Andrea un viaggio all’inferno senza ritorno ..Gennaro Di Stasio, broker di diamanti, vissuto all’estero per diversi anni, avido e senza scrupoli.

A dare il via alla truffa sarà Luigi Castaldi, uomo fidato di Gennaro, al servizio della famiglia Di Stasio da più di 30 anni, persona distinta ed elegante, con altissime qualità commerciali. Ad affiancare il famigerato broker ci saranno tre personaggi chiave: Antimo, Sandro e Cosimo, inizialmente faranno in modo che Andrea si fidi di loro per poi diventare avvoltoi senza scrupoli.

Coinvolta in questa vicenda troveremo anche Giulia, giovane ragazza di periferia, affascinante e amante della vita, sempre sorridente e spiritosa. Quest’ultima cercherà di aiutare Andrea mettendo a rischio la sua vita.

Il trailer ufficiale

