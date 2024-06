Il cast stellare di Knives Out 3 continua a crescere in qualità e quantità: il nome nuovo è quello di Josh Brolin.

Con le riprese sempre più vicine – si parla di inizio giugno – Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery si è ritagliato un posto importante nelle ultime notizie anche oggi, ed il merito è come sempre del casting attualmente in corso. Il the Hollywood Reporter ha infatti affermato che il regista Rian Johnson potrà contare sull’apporto sul set di Josh Brolin. Chiaramente, come per gli altri annunci sul cast (ultimo dei quali Jeremy Renner), nessun dettaglio è emerso dalla natura del ruolo.

Il celebre attore hollywoodiano negli ultimi si è fatto apprezzare per aver preso parte a numerosi blockbusters tra cui “Avengers: Infinity War” ed il suo seguito “Avengers: Endgame” come il villain Thanos, ma anche in “Dune” di Denis Villeneuve ed in “Deadpool 2” come il mutante Cable.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film. Al momento il cast del film conta Daniel Craig, nei panni celebri dell’investigatore Benoit Blanc, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis e Josh Brolin.

Knives Out 3 è stato presentato da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

