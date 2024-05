Il colosso dello streaming Netflix sta formando una squadra attoriale di tutto rispetto per il suo Knives Out 3, e la giornata odierna è teatro di un nuovo aggiornamento.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il crescente cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, questo sarà il titolo con cui il film approderà al cinema (e successivamente su Netflix), ha accolto nelle ultime ore Jeremy Renner e Glenn Close. Chiaramente in nessuno dei due casi la fonte ha potuto svelare la natura del ruolo. In particolare, per “l’ex-Avengers” si tratta del primo ruolo in un film dopo il gravissimo incidente avvenuto nel gennaio del 2023 che gli è quasi costato la vita.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film. Al momento il cast del film conta Daniel Craig, nei panni celebri dell’investigatore Benoit Blanc, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott, Kerry Washington, ed ora Glenn Close e Jeremy Renner.

Il film viene presentato da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

Correlati