Il trailer dell’indie sci fi Space Command: Redeption

Space Command: Redempion è un indie sci fi che annovera tra il cast attori molto cari ai numerosi fan di Star Trek, una delle saghe più amate dai cultori della fantascienza.

Space Command: Redeption ci riporta alla mente quell’atmosfera tipica dei film fantascientifici degli anni ’90 ed è scritto, diretto e prodotto da Marc Scott Zicree, già attivo in produzioni sci fi quali Star Trek: The Next Generation, Babylon 5, Deep Space Nine e Sliders.

Il film segue le epiche gesta attraverso il cosmo del Capitano Jack Kemmer, interpretato da Ethan McDowell (Walking Dead, Doom Patrol). Nel cast, inoltre, spazio per Doug Jones (Star Trek: Discovery) Robert Picardo (Star Trek: Voyager, Stargate Atlantis), Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Bill Mumy (Lost in Space, Babylon 5), Armin Shimerman (Deep Space Nine), Bruce Boxleitner (Babylon 5), Faran Tahir (Star Trek) e Nichelle Nichols, l’indimenticabile Uhura della serie classica di Star Trek.

Al momento il film non è fruibile qui in Italia, anche se già fa parte del catalogo Prime Video in diversi altri Paesi.

IL TRAILER

Correlati