Star Trek: Nichelle Nichols è morta a 89 anni

L’universo Star Trek piange questa sera la morte di Nichelle Nichols, attrice nota per il ruolo di Uhura nella celebre serie tv.

Ad annunciare il decesso, avvenuto la scorsa notte per cause naturali, è stato suo figlio Kyle Johnson, seguito poi da una serie di articoli provenienti dalle fonti più importanti. L’attrice è morta all’età di 89 anni dopo che nel 2018 le era stata diagnosticata la demenza.

Dopo aver iniziato la sua carriera tra teatro e canto, Nichols ha avuto la sua prima in una serie tv “The Lieutenant“, scritta guarda caso da Gene Roddenberry, il famoso autore che qualche anno più tardi portò in tv franchise Star Trek, affidando tra l’altro a lei il ruolo di Uhura. La sua partecipazione al franchise è durato per tutte e tre le stagioni della serie originale, una serie animata e i sei lungometraggi successivi. Celebre fu il primo bacio interraziale in tv proprio tra la Nichols e William Shatner (Capitano Kirk).

Oltre alla passione per il canto e per la recitazione, Nichelle Nichols è stata una grande appassionanta dei viaggi spaziali nella vita reale offrendosi anche volontaria per la NASA. Il suo lavoro alla NASA, tra l’altro, è presente nel documentario Women in Motion.