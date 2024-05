Addio a Dabney Coleman, l’attore è morto a 92 anni

Hollywood nelle ultime ore ha pianto la scomparsa di Dabney Coleman, celebre attore vincitore di un Emmy Awards.

La triste notizia è stata confermata questa notte dalla figlia, la cantante Quincy Coleman, attraverso una breve dichiarazione riportata in rete dal The Hollywood Reporter. Dabney aveva 92 anni.

“Mio padre ha trascorso il suo tempo qui sulla Terra con una mente curiosa, un cuore generoso e un’anima infuocata dalla passione, dal desiderio e dall’umorismo che hanno solleticato l’osso divertente dell’umanità. Mentre viveva, ha attraversato questo atto finale della sua vita con eleganza, eccellenza e maestria. Un insegnante, un eroe e un re, Dabney Coleman è un dono e una benedizione nella vita e nella morte poiché il suo spirito risplenderà attraverso il suo lavoro, i suoi cari e la sua eredità… eternamente.”

Nato nel 1932 ad Austin, in Texas, Dabney Coleman iniziò la sua carriera da attore dopo aver prestato servizio militare e studiato giurisprudenza. Dopo un breve assaggio della sua nuova carriera a Broadway, Coleman ottenne tanti ruoli in film e serie tv tra gli anni sessanta e settanta.

Il successo arrivò però negli anni ottanta, ed anche grazie al rapporto di amicizia stretto con il regista Sydney Pollack. Nel 1982 insieme portarono al cinema “Tootsie“, da tutti considerata una delle commedie più apprezzate di sempre, che tra l’altro ottenne la nomination all’Oscar come Miglior Film.

Tra gli altri film celebri interpretati da Coleman vanno ricordati “Dalle 9 alle 5… orario continuato” e “Clifford. Ma chi me l’ha fatto fare?“. Nel 1987 vinse inoltre un Emmy Awards per la serie acclamata “Sworn to Silence“. Tra il 2011 ed il 2012, infine, Dabney Coleman partecipò alla serie tv “Boardwalk Empire“.

