Venom 3 sarà l’ultimo film Sony col celebre simbionte

Il cinecomic Venon: The Last Dance sarà l’ultimo film con protagonista il celebre simbionte dell’universo Marvel Comics.

A confermare questa notizia è stato ieri Tom Rothman (CEO di Sony Motion Pictures Group) durante una breve intervista rilasciata ieri e riportata in rete da SuperHeroHype. Il CEO ha inoltre voluto sottolineare che Venom 3, quando uscirà nel mese di ottobre, “sarà enorme“.

Attualmente Venom: The Last Dance sta attraversando la classica fase di post-produzione.

Venom 3 è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor in ruoli misteriosi. E’ probabile che Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan, potrebbe tornare come il simbionte Toxin.

TRAMA PROBABILE: Secondo alcune voci, il ruolo affidato a Chiwetel Ejiofor sarebbe quello di Orwell Taylor, il leader di un gruppo di vigilanti corazzati chiamato The Jury, incaricato di fermare Eddie Brook/Venom. Come parziale conferma dell’introduzione di questo villain nel film viene in aiuto il titolo di lavorazione “Orwell”.

Sony Pictures rilascerà il film dal 25 ottobre 2024.

