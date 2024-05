Box Office USA: IF – Gli amici immaginari verso 40 milioni nel weekend

Ieri si sono tenute le classiche anteprime del giovedì negli USA e l’attenzione era rivolta all’esordiente IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film per famiglie con Ryan Reynolds.

Secondo le stime offerte dal The Hollywood Reporter, il film diretto da John Krasinski avrebbe raccolto 1,8 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì. Con una stima di questa entità, IF – Gli Amici Immaginari dovrebbe incassare entro domenica sera un incasso molto vicino ai 40 milioni di dollari. Così come fa notare THR, i film destinati alle famiglie hanno il pregio di raccogliere la maggior parte degli incassi tra sabato e domenica, ed è per questo che le cifre raccolte tra giovedì e venerdì non hanno quasi valenza sul risultato finale.

Detto questo, il film non è stato accolto positivamente dalla critica americana (solo un 52% di recensioni positive su RottenTomatoes), questo dato potrebbe frenare l’entusiasmo degli analisti con un primo posto al Box Office USA molto al di sotto dei 40 milioni. Staremo a vedere nei prossimi giorni.

IF – Gli Amici Immaginari, il film

Il film è stato scritto e diretto da John Krasinski. Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora. Pilar Fogliati e Ciro Priello sono le voci italiane di Blossom e Blue.

TRAMA: Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nelle sale USA dal 17 maggio 2024. In Italia dal 16 maggio attraverso il marchio Eagle Pictures.

Correlati