WondLa: il trailer della serie animata di Apple TV+

Nelle prime ore di quest’oggi Apple TV+ ha diffuso in rete il trailer ufficiale di WondLa, la serie animata ispirata al bestseller del New York Times “The Search for WondLa” di Tony DiTerlizzi.

Con un debutto sulla famosa piattaforma digitale fissato per il 28 giugno , la serie WondLa si erge come primo capitolo di una già annunciata avventura suddivisa in tre avvincenti stagioni.

WondLa: tutte le informazioni sulla serie Apple TV+

L’epica trilogia è prodotta esecutivamente da DiTerlizzi e Gannaway insieme a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch e John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg di Skydance Animation. La serie è prodotta anche da Tony Cosanella. Apple e Skydance Animation hanno già collaborato per il lancio del film d’animazione Apple Original Films “Luck”.

“WondLa” racconta le avventure di Eva, doppiata da Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”), un’adolescente curiosa, entusiasta e vivace che viene cresciuta in un bunker sotterraneo all’avanguardia da Muthr, un robot custode, doppiato dalla candidata all’Emmy Teri Hatcher (“Desperate Housewives”). Il giorno del suo sedicesimo compleanno, un attacco al bunker costringe Eva a raggiungere la superficie terrestre, che ora è abitata da alieni, ricoperta da una fauna ultraterrena e senza nessun altro essere umano. Infatti, non si chiama più Terra ma Orbona. Otto, un simpatico orso d’acqua gigante con cui Eva condivide poteri telepatici – doppiato dal premio Emmy Brad Garrett (“Tutti amano Raymond”) – e Rovender, un alieno irascibile dal passato travagliato doppiato da Gary Anthony Williams (“Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”), si uniscono a Eva in una pericolosa ricerca di altri umani, della sua casa e del suo vero destino.

Al cast vocale si aggiungono anche Chiké Okonkwo (“The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”, “La Brea”) nel ruolo di Besteel, il più grande cacciatore di tutta Orbona; D.C. Douglas (“Sharknado 2 – A volte ripiovono”, “Black Ops”) nel ruolo di Omnipod, il dispositivo portatile senziente della Dynasty Corporation, che viene dato a tutti gli esseri umani all’età di sei anni; il candidato all’Emmy Alan Tudyk (“Resident Alien”) nel ruolo di Cadmus Pryde, fondatore della Dynastes Corporation.

La prima stagione di WondLa sarà distribuita da Apple TV+ a partire dal 28 giugno.

