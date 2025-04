Box Office ITALIA | Per Un Film Minecraft partenza fulminea

Un Film Minecraft si prepara a dominare in lungo e in largo il Box Office ITALIA nel suo primo weekend di programmazione.

Dopo un opening day importante da mezzo milione di euro giovedì, il film ispirato alla famosa saga videoludica ha accelerato ieri, venerdì 4 aprile, piazzando un incasso stimato da 838 mila euro, con una media per sala da 1900 euro circa. In due giorni Un Film Minecraft a questo punto ha già totalizzato un incasso complessivo di 1,36 milioni di euro.

Le stime degli analisti, anche in considerazione delle performance di altri film simili (vedi Sonic 3 e Jumanji – Benvenuti nella Giungla), il film di Jared Hess potrebbe spingersi verso i 3 milioni nel suo primo weekend di programmazione. Non resta che attendere i dati della giornata odierna per avere una stima più precisa.

La regia di Un Film Minecraft è stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018. Tra i produttori esecutivi ci sarà spazio per Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. La Mojang Studios, società che ha creato l’omonima saga videoludica, sarà nel team produzione grazie a Lydia Winters e Vu Bui.

Nel cast figurano Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Jemaine Clement e Sebastian Eugene Hansen.

La Trama Ufficiale: Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non serve solo a creare oggetti, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro sbandati – Garrett “L’uomo della spazzatura” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – si ritrovano alle prese con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che prospera grazie all’immaginazione. Per tornare a casa, dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come i Piglin e gli Zombi) mentre si imbarcano in una missione magica con un inaspettato ed esperto artigiano, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a osare e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare per crescere nel mondo reale.

