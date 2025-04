Tron: Ares | Domani il primo trailer, ecco un assaggio

Il primo trailer di Tron: Ares è stato mostrato in occasione del panel Disney al CinemaCon, ma a quanto pare tale gioia arriverà anche per gli utenti in rete.

Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi alla celebre convention di Las Vegas, con tanto di ospitata di Jared Leto e Jeff Bridges, il primo trailer di Tron: Ares è oramai pronto ad essere mostrato al grande pubblico. Quest’oggi, infatti, la Disney ha anticipato il rilascio del trailer (avverrà domani 5 aprile) con un brevissimo assaggio della durata di 6 secondi.

La terza iterazione cinematografica del famoso franchise cinematografico “Tron” vedrà in qualche modo il ritorno di Jeff Bridges nei panni del programmatore Kevin Flynn, ma anche l’introduzione di un nuovo protagonista interpretato dal premio Oscar “Jared Leto”. Nessun dettaglio, invece, è stato offerto dalla Disney riguardo la trama.

Tron: Ares | Cosa Sappiamo.

Il film è stato diretto da Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jesse Wigutow e Jack Thorne. L’attore Jared Leto figura tra i produttori con Emma Ludbrook di Paradox. Gli altri produttori sono Justin Springer (Tron: Legacy) e Jeffrey Silver, mentre Sean Bailey e Sam Dickerman svolgono il ruolo di produttori esecutivi. Nel cast Jared Leto, Jeff Bridges, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e Sarah Desjardins. Mancano ancora dettagli riguardo il ritorno di Bruce Boxleitner, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, ovvero i protagonisti dei primi due capitoli della saga.

L’originale Tron è uscito nei cinema nel 1982, con Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un designer di videogiochi che viene improvvisamente trasportato in un mondo virtuale di sua creazione. Bridges ha ripreso il suo ruolo quasi tre decenni dopo in Tron: Legacy (uscito nel 2010), sequel che ha anche introdotto Garrett Hedlund nei panni di Sam, figlio di Kevin.

Tron: Ares | Anticipazione del Trailer