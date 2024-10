Il nuovo film di Christopher Nolan sarà realizzato in collaborazione con Universal Pictures, ma intanto a fare notizia è il suo casting.

Con Matt Damon già incluso nel cast, almeno in base agli ultimi aggiornamenti, pare che Nolan abbia scelto Tom Holland come protagonista. La notizia – che al momento rimane puro rumour – è stata riportata in rete da Deadline questa mattina. Come noto, il regista premio Oscar ama circondarsi per i suoi film di attori di un certo livello, oltre che di volti noti, ed è proprio per questo che la voce su Holland potrebbe non essere tanto lontana dall’essere vera.

Tom Holland sarà presto impegnato sul set del “nuovo Spider-Man movie“, ed in futuro potrebbe riprendere il ruolo del famoso supereroe anche nei prossimi “film Avengers“. Detto questo, la sua agendina potrebbe essere completata proprio da un altro “A-Movie”, e chissà se questi alla fine possa essere proprio quello di Nolan.

Sulla trama del nuovo film di Christopher Nolan mancano dettagli al momento, anche se dalla rete emergono nuove indiscrezioni che parlano di un film incentrato sui vampiri (prendete anche queste voci come semplici rumors). Il film – ancora senza un titolo – sarà distribuito da Universal Pictures nelle sale USA a partire dal 17 luglio 2026 (anche in IMAX). Le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2025.

