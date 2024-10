RoFF19: Premio Futura, dedicato alle sceneggiature italo-iberoamericane 2024

La prima edizione del Premio Futura, dedicato allo sviluppo di sceneggiature italo-iberoamericane, verrà presentata il 27 ottobre alle ore 11:15 presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, – AuditoriumArte all’interno della Festa del Cinema di Roma.

Promosso da La Nueva Ola – Festival del cine español y latinoamericano di Roma, e organizzato da Exit Media, il Premio Futura nasce per favorire la collaborazione cinematografica tra l’Italia, la Spagna e i Paesi latinoamericani.

Premio Futura: a chi è rivolto il bando

Il bando, articolato in due categorie di concorso (Italia – Spagna e Italia – America Latina), è rivolto a progetti di lungometraggio, sia di finzione che documentari. L’iniziativa si propone di sostenere la scrittura e lo sviluppo di sceneggiature originali capaci di valorizzare le culture, le storie e le tradizioni dei Paesi coinvolti. Il suo scopo è mettere in risalto il patrimonio culturale condiviso, promuovendo il dialogo e l’integrazione attraverso il racconto cinematografico.

La giuria del bando sarà formata da esperti del settore cinematografico provenienti da Italia, Spagna e America Latina, tra cui la sceneggiatrice Daniela Ceselli (Buongiorno notte, Marco Bellocchio, 2003; E la chiamano estate, Paolo Franchi, 2012; Rapito, Marco Bellocchio, 2023) e il regista e sceneggiatore messicano Jesús Garcés Lambert (Caravaggio. Il sangue e l’anima, 2018), che parteciperanno alla presentazione.

I due vincitori del bando per ciascuna categoria (Italia – Spagna e Italia – America Latina), riceveranno un premio di 1.000 €, destinato allo sviluppo della sceneggiatura.

“Promuovere le coproduzioni attraverso un premio alla sceneggiatura è una leva strategica potente per spingere la creazione di contenuti che vadano oltre il semplice interesse commerciale”, dichiarano i direttori artistici del Festival La Nueva Ola, Iris Martin Peralta e Federico Sartori. “Un premio alla sceneggiatura non solo celebra il talento creativo degli autori, ma diventa un catalizzatore per storie in grado di intrecciare culture diverse, dove le differenze si fondono in una narrazione ricca e universale. Sostenere progetti nella fase embrionale, quando tutto è ancora fluido e carico di potenzialità, garantisce che le coproduzioni non si riducano a fredde operazioni finanziarie, ma nascano da un’esigenza narrativa condivisa e profonda”.

La ricerca di questa sinergia creativa non solo intende potenziare il valore dei progetti partecipanti, ma vuole costruire un ponte tra mondi culturali capace di arricchire il cinema internazionale.

Come sottolineano gli stessi organizzatori: “Nel contesto delle coproduzioni tra l’Italia e la Spagna, e l’Italia e i Paesi iberoamericani, un premio alla sceneggiatura promuove la realizzazione di storie che trattano temi di grande attualità come l’immigrazione, la ricerca dell’identità, le ferite della storia e il legame intricato tra vecchio e nuovo mondo. Queste storie non solo avvicinano due culture, ma creano un cinema viscerale, capace di vibrare al cuore di entrambi i pubblici. Una coproduzione fondata su una sceneggiatura solida e radicata nelle specificità culturali, infatti, eleva il cinema a un livello più alto, aprendo nuovi spazi di mercato e rendendo il panorama cinematografico più vitale e internazionale”.

Le date di apertura e chiusura del bando, assieme a tutte le informazioni necessarie per partecipare, saranno annunciate durante l’evento realizzato con il supporto della Regione Lazio. Alla presentazione prenderanno parte i promotori del Premio e i membri della giuria.

Per maggiori informazioni: https://lanuevaola.org/premiofutura/

Correlati