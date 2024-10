Secret Level: Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves tra le voci

Prime Video ha rivelato i nomi dei principali doppiatori di Secret Level, la serie animata ispirata ai migliori videogames della cultura pop attuale.

Lo streamer ha approfittato del recente panel al New York Comic Con per offrire aggiornamenti dalla serie (via Deadline), ma soprattutto per annunciare qelli che saranno i nomi illustri che si alterneranno in cabina di doppiaggio. Ebbene, tra i nomi annunciati Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Gabriel Luna (The Last of Us), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett) e Ariana Greenblatt (Barbie).

Per quanto riguarda, invece, i nomi dei videogames citati nella serie Secret Level, ecco la lista ufficiale:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (che mette in evidenza varie amate entità di PlayStation Studios)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40.000

La serie anime è stata realizzata da Amazon MGM Studios, in collaborazione con Blur Studio, il team dietro il successo su Netflix “Love, Death + Robots“. Nel team di produzione spiccano i nomi di Tim Miller e Dave Wilson, quest’ultimo anche supervisore alla regia.

Nei 15 episodi, in arrivo su Prime Video a partire dal 10 dicembre 2024, verranno narrate storie inedite che prendono ispirazione da videogames di successo quali Concord, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000, ed ancora Armored Core, Dungeons & Dragons e Spelunky.

La descrizione di Secret Level recita:

Ogni episodio di Secret Level è un portale verso una nuova avventura, esplorando mondi entusiasmanti ispirati a classici amati e nuovi titoli molto attesi. Preparatevi per un’esperienza senza precedenti, dove Amazon MGM Studios e i migliori sviluppatori del settore videoludico si uniscono per creare una serie unica che combina più proprietà intellettuali di giochi in un unico progetto.

