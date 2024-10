Il prossimo film evento Marvel sarà Avengers: Doomsday ed arriverà al cinema da maggio 2026. Ma quando inizieranno le riprese?

A parlare del primo ciak del nuovo atteso Avengers movie sono stati gli stessi registi – Joe ed Anthony Russo – attraverso un’intervista rilasciata a Collider durante l’annuale appuntamento con il New York Comic Con andato in scena da poco. In particolare i due filmmakers hanno riferito che Avengers: Doomsday inizierà ufficialmente le riprese in primavera, e che una data precisa è stata già scelta. Altre informazioni saranno ovviamente diffuse a tempo debito

Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente Avengers: Doomsday è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Mentre aspettate nuovi aggiornamenti, vi proponiamo due nostri articoli legati al ritorno di Robert Downey jr nell’MCU.

