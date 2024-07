La notizia del ritorno nell’MCU di Robert Downey jr e dei fratelli Russo ha mandato in visibilio i fan, ma in molti iniziano a chiedersi quanto costerà il ritorno di fiamma alla Marvel.

In un lungo report di Variety, il celebre sito di informazione cinematografica ha cercato di sfruttare fonti e conoscenze per vederci chiaro sul costo dell’operazione “Avengers“, ed a quanto pare le cifre messe in moto sembrerebbero astronomiche.

Fratelli Russo e l’usato sicuro

Partiamo dal ritorno di Joe ed Anthony Russo. Secondo fonti, infatti, i Marvel Studios avrebbero sborsato una cifra stimata intorno agli 80 milioni di dollari per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. L’accordo, però, non prevederebbe un compenso finale, ma obiettivi pagati al raggiungimento di soglie di incasso al Box Office (750 milioni di dollari e 1 milione di dollari). Inoltre, i fratelli Russo produrranno i due film con la loro casa di produzione “AGBO“, e questo è un primo importante cambiamento per Marvel Studios, mai fino ad oggi aveva collaborato con altre case di produzione per i suoi film.

Al di là del costo astronomico, il ritorno dei fratelli Russo costituisce una sorta di assegno circolare, a tal proposito va ricordato che i due precedenti Avengers (Infinity War e Endgame) hanno incassato complessivamente 4,851 miliardi di dollari.

Robert Downey jr, un ritorno con “amore”

Su Robert Downey jr, invece, il discorso sembrerebbe molto più ampio. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando dell’attore più pagato in assoluto nella storia dell’MCU: Variety, a tal proposito, ha stimato che l’attore ha guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari nel corso di quattro film di “Avengers”, tre uscite di “Iron Man” e cameo in “L’incredibile Hulk”, “Captain America: Civil War” e “Spider-Man: Homecoming”.

Detto questo, pare che il suo compenso per interpretare il super villain Dottor Destino sia terribilmente alto. Se quello dei fratelli Russo sembra possa alla fine raggiungere gli 80 milioni di dollari, quello relativo al ritorno di Downey jr potrebbe spingersi ancor più in alto (non esiste ancora una cifra stimata). Inoltre, secondo fonti ben informate, tale accordo prevederebbe viaggi in jet privato, sicurezza dedicata e un intero “accampamento di roulotte”.

Insomma, alla faccia dell’amore per il progetto, quello dell’ex volto di Tony Stark sembra tutt’altro che un ritorno per amore.

Avengers, i primi aggiornamenti

Ad ogni modo, i lavori di produzione di Avengers: Doomsday, il primo dei due “film evento” in arrivo, si sposteranno da Atlanta a Londra, con riprese previste per il secondo trimestre del 2025. Ricordiamo, a tal proposito, che il film approderà nelle sale a maggio 2026.

Fino ad allora, i fan avranno tempo e modo per abituarsi a pensare a Robert Downey jr come il nuovo super villain dell’MCU, e non come il salvatore dell’umanità col volto di Tony Stark!

