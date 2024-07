Disney+ ha cancellato la serie Nell – Rinnegata

Nell – Rinnegata non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, la serie è stata cancellata da Disney+.

Dopo soli quattro mesi dalla messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione, la serie Nell – Rinnegata ha avuto il benservito dalla serie, e pertanto non tornerà per una nuova sessione episodica. La cancellazione è stata confermata attraverso un breve annunciato di un portavoce di Disney+ riportato in rete da Deadline:

La serie originale Disney+, Renegade Nell, non tornerà per una seconda stagione sul servizio. Siamo incredibilmente orgogliosi del mondo creato da Sally Wainwright e dal regista capo Ben Taylor. Vorremmo ringraziare loro, i nostri partner di produzione di Lookout Point, l’intero cast, guidato da Louisa Harland, e la troupe per il loro incredibile lavoro su questa serie, con cui speriamo di lavorare di nuovo in futuro.

Nell – Rinnegata è stata prodotta da Lookout Point, scritta e creata dalla sceneggiatrice vincitrice del premio BAFTA “Sally Wainwright“, e diretta tra gli altri da Ben Taylor (Sex Education). Gli episodi della prima stagione, dal chiaro stampo fantasy, sono 8, ognuno della durata di 45 minuti.

Il cast è capitanato da Louisa Harland (Derry Girls), nei panni di una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa brigantessa dell’Inghilterra del XVIII secolo. Nick Mohammed (Ted Lasso), invece, presto invece il volto a Billy Blind, uno spirito magico che offre un aiuto alla protagonista.

Frank Dillane (Il serpente dell’Essex, Fear the Walking Dead) interpreta il volubile amico e talvolta avversario di Nell, Charles Devereux, un’affascinante canaglia con un pericoloso alter ego malvagio. Joely Richardson (Nip/Tuck) veste i panni dell’eccentrica magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhanger, mentre Pip Torrens (The Crown, Poldark) è Lord Blancheford, il padre di Sofia e di suo fratello Thomas, prepotente e incapace, interpretato da Jake Dunn (Half Bad). Ényì Okoronkwo (The Lazarus Project) interpreta invece Rasselas, un vivace stalliere che si unisce a Nell e alle sue sorelle in fuga nel suo tentativo di libertà, mentre Bo Bragason e Florence Keen sono le due sorelle minori di Nell, Roxy e George; infine Craig Parkinson (Line of Duty, Black Mirror: Bandersnatch) è Sam, il padre di Nell dall’animo gentile.

Alla regia di Nell – Rinnegata sono impegnate anche Amanda Brotchie (Gentleman Jack) e MJ Delaney (Ted Lasso). Jon Jennings è il Series Producer e Stella Merz è la produttrice. I produttori esecutivi sono Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point e Johanna Devereaux per Disney+.

Correlati