Bagman: il trailer del nuovo horror con Sam Claflin

Nella tarda serata di ieri Lionsgate ha pubblico in rete il trailer di Bagman, l’horror in arrivo a settembre con protagonista Sam Claflin.

Dopo anni dalla sua prima apparizione in un horror (Le origini del male), l’attore Sam Claflin dal prossimo mese di settembre sarà protagonista assoluto di Bagman, un film ispirato dalla omonima leggenda metropolitana che racconta di un mostro che si nutre di bambini e li rapisce infilandoli in un sacco.

La regia di Bagman è stata curata da Colm McCarthy su una sceneggiatura dell’esordiente John Hulme. Nel cast, con Claflin, spiccano anche i volti di Antonia Thomas, Sharon D Clarke, Steven Cree, William Hope, Adelle Leonce, Peter McDonald, Henry Pettigrew, Caréll Rhoden e Will Davis.

La Trama Ufficiale: Una famiglia si ritrova intrappolata in un incubo quando viene perseguitata da una mitica creatura maligna. Per secoli e in tutte le culture, i genitori hanno messo in guardia i loro figli dal leggendario Bagman, che acchiappa bambini innocenti e li ficca nel suo sacco marcio e ributtante — sparendo per sempre. Patrick McKee riuscì a sfuggirgli per un pelo quando era bambino, ma le cicatrici di quell’incontro lo hanno accompagnato fino all’età adulta. Ora, il persecutore della sua infanzia è tornato, e minaccia sia sua moglie Karina sia suo figlio Jake.

Lionsgate rilascerà Bagman nelle sale USA dal 20 settembre 2024.

He’s not just a story. He’s your nightmare. #BagmanMovie – In Theaters September 20. pic.twitter.com/lGAbjA3w6q — lionsgate (@Lionsgate) July 29, 2024

Correlati