Dexter e Star Trek, gli annunci Paramount+ al Comic-Con

Paramount+ si è resa protagonista al recente Comic-Con di San Diego con alcuni interessanti annunci dallo Star Trek Universe, e non solo.

Come vi abbiamo aggiornato in tempo reale nei giorni scorsi, l’universo televisivo/cinematografico Star Trek ha avuto uno spazio importante durante il panel Paramount+, tra rinnovi attesi, trailer e annunci speciali. Ma anche l’universo legato al celebre personaggio Dexter Morgan ha avuto il suo spazio con l’annuncio del sequel di New Blood, la serie revival di “Dexter”.

Facciamo un recap di tutti gli annunci fatti al Comic-Con.

DEXTER: RESURRECTION

In arrivo in esclusiva su Paramount+ – Nell’ambito dell’universo DEXTER al San Diego Comic Con, SHOWTIME ha annunciato il ritorno di Michael C. Hall nella nuova serie DEXTER: RESURRECTION. L’annuncio è stato fatto a sorpresa da Michael C. Hall che è anche produttore esecutivo, insieme al produttore esecutivo e showrunner Clyde Phillips, durante il panel dedicato a DEXTER: ORIGINAL SIN, attualmente in produzione.

Il vincitore del Golden Globe® e del SAG Michael C. Hall tornerà a vestire i panni di Dexter Morgan e sarà il protagonista di DEXTER: RESURRECTION, ambientata ai giorni nostri. (sarà inoltre la voce narrante interiore di un giovane Dexter – interpretato da Patrick Gibson- in DEXTER: ORIGINAL SIN, che si svolge negli anni ’90.)

DEXTER ha debuttato nell’autunno del 2006 ed è rimasto in onda per otto stagioni, conquistando milioni di fan e diventando immediatamente un classico di culto. Nel 2021 ha debuttato DEXTER: NEW BLOOD, una serie limitata ambientata dieci anni dopo la conclusione dell’originale.



STAR TREK: LOWER DECKS S5

Disponibile dal 24 ottobre 2024 – Durante il panel dedicato all’universo STAR TREK al San Diego Comic-Con, Paramount+ ha presentato il teaser trailer della quinta e ultima stagione della serie animata di successo STAR TREK: LOWER DECKS, alla presenza dei membri del cast Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells e Jerry O’Connell, insieme ai produttori esecutivi Alex Kurtzman e Mike McMahan. È stato inoltre annunciato che la quinta e ultima stagione sarà trasmessa in anteprima su Paramount+ con due episodi giovedì 24 ottobre. Dopo la première, i nuovi episodi della stagione lunga 10 episodi saranno trasmessi ogni giovedì sul servizio fino al finale della serie, giovedì 19 dicembre.

Nella quinta stagione di STAR TREK: LOWER DECKS, l’equipaggio della U.S.S. Cerritos è incaricato di chiudere le “buche spaziali” – fratture subspaziali che stanno causando il caos nel Quadrante Alfa. Il compito di chiudere le buche sarebbe facile per i Jr. Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford… se non avessero a che fare anche con una guerra di Orione, Klingon furiosi, catastrofi diplomatiche, misteri di omicidio e la cosa più spaventosa di tutte: le loro aspirazioni di carriera. STAR TREK: LOWER DECKS è una serie animata comica incentrata sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. L’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei “ponti inferiori” della U.S.S. Cerritos comprende le voci di Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells e Eugene Cordero; l’equipaggio di plancia è doppiato da Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

STAR TREK: LOWER DECKS è prodotto da CBS’ Eye Animation Productions, la divisione di animazione dei CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Tra i produttori esecutivi figurano Alex Kurtzman, Mike McMahan, Aaron Baiers, Rod Roddenberry e Trevor Roth.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS S3

Disponibile nel 2025 – Paramount+ ha presentato una clip in anteprima della terza stagione di STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS durante il panel di STAR TREK al San Diego Comic-Con. Il debutto della nuova stagione è previsto per il 2025; la serie è stata inoltre rinnovata per una quarta stagione. Durante il panel è stato anche annunciato che Cillian O’Sullivan (In From The Cold) interpreterà il ruolo del Dr. Roger Korby, un personaggio introdotto per la prima volta in STAR TREK: THE ORIGINAL SERIES e interpretato da Michael Strong. O’Sullivan sarà una guest star ricorrente nella prossima stagione.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike è stato al timone della U.S.S. Enterprise. La serie segue il Capitano Pike, l’Ufficiale Scientifico Spock, Number One e l’equipaggio della U.S.S. Enterprise, negli anni precedenti all’imbarco del Capitano Kirk, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia. La serie è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, oltre alle guest star speciali Paul Wesley e Carol Kane.



STAR TREK: SECTION 31

Disponibile nel 2025 – Al San Diego Comic-Con, Paramount+ ha presentato anche un teaser trailer del film originale STAR TREK: SECTION 31, in presenza del cast Omari Hardwick, Sam Richardson e Kacey Rohl, insieme al produttore esecutivo Alex Kurtzman e al regista Olatunde Osunsanmi. Il panel di STAR TREK è stato “interrotto” da un video a sorpresa da parte della star del film, il premio Oscar® Michelle Yeoh, che ha introdotto il teaser. Nel film, la cui anteprima è prevista per l’inizio del 2025, la Yeoh riprende il ruolo dell’imperatore Philippa Georgiou – personaggio che ha interpretato nella prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY– che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare. Incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti, deve anche affrontare i peccati del suo passato.

STAR TREK: SECTION 31 (il trailer) è interpretato anche da Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), il vincitore dell’Emmy® Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry). Scritto da Craig Sweeny e diretto da Olatunde Osunsanmi. I produttori esecutivi sono Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e Michelle Yeoh. Prodotto dai CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.



STAR TREK: STARFLEET ACADEMY

In Produzione – Durante il panel STAR TREK, Paramount ha annunciato che Tig Notaro (STAR TREK: DISCOVERY), Oded Fehr (STAR TREK: DISCOVERY), Mary Wiseman (STAR TREK: DISCOVERY) e Robert Picardo (Star Trek: Voyager) sono entrati a far parte del cast della prima stagione di STAR TREK: STARFLEET ACADEMY con vari ruoli e apparizioni speciali, in vista dell’inizio della produzione dell’attesissima prima stagione il mese prossimo. Notaro e Picardo si aggiungono come series regular riprendendo i ruoli di Jett Reno e del Dottore, mentre Fehr e Wiseman si aggiungono come guest star riprendendo i ruoli dell’Ammiraglio Vance e di Sylvia Tilly. Altri membri del cast già annunciati includono Holly Hunter e le guest star ricorrenti Gina Yashere e Paul Giamatti.

Prodotta dai CBS Studios, STAR TREK: STARFLEET ACADEMY seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare che diventano adulti in uno dei luoghi più leggendari della galassia, per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto gli occhi vigili ed esigenti dei loro istruttori, scopriranno cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l’Accademia che la Federazione stessa.

Correlati