SDCC24: le prime foto dalla Stagione 2 di Silo

Apple TV+ ha presenziato al Comic-Con di San Diego presentando ufficialmente la Stagione 2 di Silo, la serie sci-fi in arrivo dal prossimo novembre.

All’interno del panel, dove erano presenti la protagonista della serie – anche produttrice esecutiva – Rebecca Ferguson, Common, il creatore e showrunner Graham Yost e il produttore esecutivo Hugh Howey, sono state presentate ai presenti le prime immagini ufficiali della seconda stagione (qui di seguito), ed è stato salutato l’ingresso nel cast di Steve Zahn, tra l’altro presente a sorpresa sul palco.

Silo S2 approderà su Apple TV+ a partire dal 15 novembre 2024.

Silo e le note di produzione

“Silo“, basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times, “Wool”, racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnere Juliette che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Oltre a Ferguson, Common e Zahn, la seconda stagione vede protagonisti Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

La prima stagione completa di “Silo” è ora disponibile in streaming su Apple TV+.

“Silo” è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios ed è prodotta esecutivamente da Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios.

