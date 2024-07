Box Office ITALIA: Deadpool & Wolverine esordio da 7 milioni

Così come accaduto in tutti i mercati in cui ha esordito, Deadpool & Wolverine ha ottenuto anche nel Box Office ITALIA un risultato a dir poco eccezionale.

L’ondata di caldo anomalo non ha di certo frenato la voglia di cinecomic Marvel da parte del popolo italiano, ed ovviamente un film come Deadpool & Wolverine è quel classico evento capace di raccogliere pubblico anche solo per la semplice curiosità. Il risultato è stato semplicemente un successo!

Approfittando della mancanza di una contro-programmazione di qualità, ma anche di un passaparola incredibile, il nuovo film Marvel ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico italiano. L’incasso stimato nei quattro giorni del weekend, infatti, è stato 4,85 milioni di euro, cifra che sale a 6,97 milioni prendendo in considerazione il quinto giorno (ha esordito di mercoledì).

Il confronto con i risultati ottenuti dai primi due capitoli è in netto vantaggio. Per farla breve, entrambi i Deadpool movie precedenti hanno chiuso il loro viaggio al Box Office ITALIA con cifre intorno ai 7 milioni, mentre Deadpool & Wolverine è partito proprio da qui. Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per fare un confronto più in linea con questi risultati, ha esordito nel maggio 2022 con 8,31 milioni in cinque giorni, vincendo il confronto nella giornata di sabato (solitamente meno ricca d’estate). L’impressione è che il film di Shawn Levy possa recuperare il gap con il film sul Doctor Strange nei giorni feriali (solitamente più ricchi d’estate rispetto ai festivi).

Deadpool & Wolverine a parte, il Box Office ITALIA dell’ultimo weekend di luglio ha segnato un nuovo exploit per Inside Out 2, il cui incasso è stato 642 mila euro, per un totale di 43,52 milioni, risultato che supera Che bella giornata con Checco Zalone a quota 43,47 milioni. Ora nel mirino del film Disney/Pixar è entrato Avatar: La via dell’Acqua, il cui incasso è fermo a quota 44,7 milioni. Il podio del botteghino nazionale, infine, ha segnato il brusco calo del disaster movie Twisters. L’incasso qui è stato 220 mila euro (-59%), per un totale di 1,05 milioni.

via Cineguru

