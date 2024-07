Robert Downey jr finalmente ritorna nell’MCU, ma non come Tony Stark: l’attore sarà il super villain Dottor Destino!

Dopo una serie di presentazioni già di per sè importanti, il panel Marvel Studios si è letteralmente infiammato durante panel dedicato ai due nuovi Avengers movie, ed in particolare con l’evento che offre il titolo a questo nostro aggiornamento. Ma andiamo con ordine.

La prima importante notizia, già nell’aria da tempo, riguarda il ritorno dei fratelli Russo (Joe ed Anthony) come registi dei due prossimi film evento. Durante il panel è stata confermata la completa rimozione del villain Kang dal franchise (i motivi oramai sono più che noti) con la rivelazione dei titoli dei due prossimi Avengers movie, ossia “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars“.

E veniamo alla notizia delle notizia!

Nel presentare i due nuovi film, ed in particolare il primo “Avengers: Doomsday“, il ceo di Marvel Studios “Kevin Feige” ed i fratelli Russo sono stati accerchiati sul palco da un mucchio di figuranti vestiti come il nuovo villain dell’MCU “Dottor Destino“, con uno di questi che si è rivelato essere niente di meno che Robert Downey jr.

Ebbene si, dopo una vita nell’MCU come il volto più eroico dell’intero team di Avengers, il premio Oscar Robert Downey jr tornerà nel franchise – al momento solo nei due film citati – come il super villain Victor Von Doom alias Dottor Destino. Una sorpresa incredibile che ha letteralmente mandato in visibilio tutti i presenti al Comic-Con, e non solo loro.

Robert Downey Jr as Victor Von Doom for Avengers Doomsday pic.twitter.com/6kNmsN2y9h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Dopo la sorpresa strepitosa, i fratelli Russo hanno commentato la scelta di Downey jr come un atto dovuto vista la complessità del personaggio: “Avevamo bisogno di qualcuno con la presenza scenica e il carisma per rendere giustizia a un personaggio complesso come Doom.”

A questo punto la domanda di tutti sorge spontanea: “I fan riusciranno a scrollarsi di dosso l’immagine che hanno di Robert Downey jr come Tony Stark per abbracciare questa sua nuova, ed incredibile identità?” Beh, solo il tempo darà una risposta, ed intanto che si abituino al nuovo look da Dottor Destino!

Robert Downey Jr as Doctor Doom at #SDCC



See our Hall H footage recap: https://t.co/kHV8F1np6Z pic.twitter.com/5su2ODlJTW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2024

via THR

Correlati