Il film Fantastic Four è stato uno degli eventi più importanti del panel Marvel al Comic-Con di San Diego ..anche se non il più grande!

Allora partiamo con ordine. Il film avrà un nuovo titolo, ovvero The Fantastic Four: First Steps. Durante il panel è stato mostrato il nuovo logo, ma anche brevissimo teaser reel che ha offerto un primo sguardo ai protagonisti in tuta, a bordo della loro navicella epica in una scena mozzafiato con il supervillain Galactus in agguato sull’orbita terrestre.

Il quartetto di attori che compongono il cast di The Fantastic Four: First Steps (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach) è apparso a sorpresa sul palco nonostante l’inizio imminente delle riprese in quel di Londra. Tra le tante rivelazioni fatte dai presenti al panel, infine, ha entusiasmato i fan quella relativa al fatto che i Fantastici 4 saranno presenti anche nei due prossimi film evento “Avengers“.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Il titolo ufficiale del film è The Fantastic Four: First Steps. Le riprese partiranno a fine mese di luglio.

Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson (Galactus), Natasha Lyonne.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

