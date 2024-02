Avengers 5: i Marvel Studios rimuovono i riferimenti a Kang

I piani dei Marvel Studios riguardo Avengers: The Kang Dynasty sono oramai rivolti alla completa rimozione del famoso villain dalla narrazione. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Secondo un nuovo aggiornamenti proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, le voci riguardanti una rimozione di The Dynasty Kang dal titolo del quinto film Avengers sarebbero ora confermate, con il solo Avengers 5 rimasto in listino. La fonte, a tal proposito, spiega che lo studios starebbe ora pensando a rimuovere completamente – o quasi – la presenza del villain dai piani della prossima fase dell’MCU.

A pesare sulla scelta (e questo è un dato certo), le vicende giudiziarie legate a Jonathan Majors (Kang nell’MCU), condannato per aggressione nel mese di dicembre, ma anche i risultati non eccelsi ottenuti al botteghino da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film che avrebbe dovuto, almeno sulla carta, offrire al pubblico il nuovo villain della saga.

Non è ancora nota la direzione che i Marvel Studios ora prenderanno, ma alcune voci (non confermate) parlando Galactus come nuovo villain predominante, mentre altre continuano a spingere sul Dottor Destino. Ad ogni modo, Deadpool & Wolverine (qui il trailer) rimane l’unico film Marvel in uscita nel 2024, e forse l’unico capace di offrire qualche nuovo dettaglio a riguardo.

Avengers 5 al momento non ha un regista (Destin Daniel Cretton ha da tempo abbandonato il progetto), mentre Michael Waldron ha sostituito Jeff Loveness come sceneggiatore. La data di lancio nelle sale (potrebbe a questo punto anche cambiare) rimane al momento il 1 maggio 2026.