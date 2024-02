UCI Cinemas porta in sala i migliori anime degli ultimi 3 anni

UCI Cinemas regala una grande notizia per tutti gli appassionati di anime. In collaborazione con Anime Factory, UCI dedica a tutti i cultori e appassionati di animazione giapponese una rassegna esclusiva per un mese: a partire dal 24 febbraio fino al 27 marzo con tre appuntamenti alla settimana (mercoledì, sabato e domenica).

I fan potranno assistere a un prezzo ridotto che parte da 5,50 euro alle proiezioni di alcuni fra gli anime più amati e spettacolari degli ultimi anni, distribuiti da Plaion Pictures con l’etichetta Anime Factory, nelle multisala del Circuito UCI, capaci di offrire un’esperienza cinematografica all’avanguardia in termini di qualità e comfort.

Ma non è tutto, perché acquistando il biglietto per una delle proiezioni della rassegna sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito gli spettatori riceveranno la cartolina esclusiva del film per un totale di cinque, tutte da collezionare.

Di seguito il calendario della rassegna:

24, 25 e 28 febbraio – THE FIRST SLAM DUNK : diretto dallo stesso Takehiko Inoue, autore dell’acclamato manga da cui è tratto, il film ha vinto ai Japan Academy Film Prize 2023 il riconoscimento di Miglior Film d’Animazione dell’anno. Con un incasso storico in patria, la storia punta i riflettori sul talentuoso playmaker Ryota Miyagi e l’epica partita fra Shohoku e Sannoh.

: diretto dallo stesso Takehiko Inoue, autore dell’acclamato manga da cui è tratto, il film ha vinto ai Japan Academy Film Prize 2023 il riconoscimento di Miglior Film d’Animazione dell’anno. Con un incasso storico in patria, la storia punta i riflettori sul talentuoso playmaker Ryota Miyagi e l’epica partita fra Shohoku e Sannoh. 2, 3 e 6 marzo – One Piece: GOLD – Il film : proseguendo la saga cinematografica tratta dall’iconico manga di Eiichiro Oda, questa nuova avventura segue Luffy e la sua ciurma di pirati fino a Gran Tesoro, la città dell’intrattenimento dove le persone più ricche del mondo si ritrovano per giocare e assistere a incredibili show. Un luogo che però nasconde un lato oscuro e spaventoso.

: proseguendo la saga cinematografica tratta dall’iconico manga di Eiichiro Oda, questa nuova avventura segue Luffy e la sua ciurma di pirati fino a Gran Tesoro, la città dell’intrattenimento dove le persone più ricche del mondo si ritrovano per giocare e assistere a incredibili show. Un luogo che però nasconde un lato oscuro e spaventoso. 9, 10 e 13 marzo – One Piece: STAMPEDE – Il film: realizzato per celebrare i 20 anni della serie animata, il nuovo capitolovede la ciurma di Cappello di Paglia alle prese con la Fiera Mondiale Pirata organizzata da Buena Festa, il Maestro dei Festival. L’obiettivo dei partecipanti è solo uno: mettere le mani sul tesoro di Gol D. Roger.

realizzato per celebrare i 20 anni della serie animata, il nuovo capitolovede la ciurma di Cappello di Paglia alle prese con la Fiera Mondiale Pirata organizzata da Buena Festa, il Maestro dei Festival. L’obiettivo dei partecipanti è solo uno: mettere le mani sul tesoro di Gol D. Roger. 16, 17 e 20 marzo – One Piece Film: RED : fra i maggiori incassi di sempre in Giappone, il film segna il ritorno di Luffy e dei suoi compagni. Il titolo segna l’esordio di Uta, figlia di Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori e tra i personaggi più carismatici dell’intera epopea creata dal sensei EichiroOda.

: fra i maggiori incassi di sempre in Giappone, il film segna il ritorno di Luffy e dei suoi compagni. Il titolo segna l’esordio di Uta, figlia di Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori e tra i personaggi più carismatici dell’intera epopea creata dal sensei EichiroOda. 23, 24 e 27 marzo – Dragon Ball Super: Broly – Il film: Goku, Vegeta e gli altri guerrieri dell’universo di Dragon Ball sono protagonisti di uno tra i film più importanti della saga, che porta sul grande schermo il mitico Broly, rendendo canonico il potentissimo saiyan e protagonista di uno scontro indimenticabile senza esclusione di colpi. (la nostra recensione)

UCI Cinemas: le sale dove sarà programmata la rassegna Anime

Le multisala che parteciperanno alla rassegna Rassegna Anime a partire dal 24 febbraio sono: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania, (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).