Costume Designers Guild Award 2024: in testa Barbie e Povere Creature!

Sono stati ufficializzati i vincitori dei Costume Designers Guild Award, il premio del sindacato dei costumisti che rappresenta quegli artisti artigiani del settore. A contendersi i premi nel corso della serata due film candidati agli Oscar, Barbie e Povere Creature!, che stanno man mano collezionando diversi riconoscimenti da parte dei sindacati del settore.

Di seguito l’elenco dei vincitori dei Costume Designers Guild Award 2024.

Costume Designers Guild Award: tutti i vincitori

Excellence in Contemporary Film: Saltburn (Sophie Canale)

Excellence in Period Film: Povere Creature! (Holly Waddington)

Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film: Barbie (Jacqueline Durran)

Excellence in Contemporary Television: Beef: The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain (Helen Huang)

Excellence in Period Television: The Great: Choose Your Weapon (Sharon Long)

Excellence in Sci-Fi/Fantasy Television: Ahsoka: Part Eight: The Jedi,the Witch, and the warlord (Shawna Trpcic)

Excellence in Variety, Reality-Competition, Live Television: A Black Lady Sketch Show: Peek-A-Boob, Your Titty’s Out (Michelle Page Collins)

Excellence in Short Film Design: Madonna X Vanity Fair – The Enlightenment (short Film) (B.Åkerlung)

Excellence in Costume Illustration: Rebel Moon – Part One: A child of fire (Jason Pastrana)