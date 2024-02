Deadpool & Wolverine: il primo trailer del nuovo film Marvel

Quest’anno il trailer di Deadpool 3 era forse il momento più atteso dell’intero lotto di spot del Super Bowl, e l’attesa è stata di certo ripagata.

Partiamo subito col dire che il titolo ufficiale sarà Deadpool & Wolverine (prende forse di mira Ant-Man and Wasp?). Ad una prima occhiata, il trailer del terzo film dedicato al celebre Mercenario Chiaccherone – il primo dell’era Marvel Studios – sembra offrire alcuni punti di riflessione, a partire dal suo titolo che mette il Wolverine di Hugh Jackman in primissimo piano. Come già annunciato, inoltre, la Time Variance Authority (vista in Loki) sembra avere un ruolo chiave nell’introduzione di Deadpool nella Sacra Linea Temporale. Ma non vogliamo svelarvi troppo, e per questo vi rimandiamo al trailer qui di seguito.

Deadpool & Wolverine: il film.

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. Le riprese si stanno tenendo a Londra, nel Regno Unito. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Liev Schreiber, Morena Baccarin.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Il film sarà nelle sale dal 26 luglio 2024.