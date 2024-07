I fratelli Russo in trattative per dirigere Avengers 5 e 6

Joe ed Anthony Russo potrebbero presto tornare nel Marvel Cinematic Universe attraverso la regia di Avengers 5 e 6.

Autori di quattro dei più grandi successi dell’MCU, ovvero Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, i fratelli Russo sarebbero rientrati nei radar di Kevin Feige a seguito di alcuni importanti passaggi a vuoto riguardanti, per l’appunto, lo sviluppo di Avengers 5 e del suo sequel Secret Wars.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, i due filmmakers sarebbero entrati nelle fasi finali delle trattative per dirigere entrambi i capitoli finali della cosìddetta “Saga del Multiverso“, una saga che al momento ha passato momenti non proprio esaltanti tra Box Office e critica.

Sarà nostra premura aggiornarvi sull’avvenuto accordo tra le parti.

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars, che storia!

Dopo l’entusiasmo per il doppio annuncio, sono sorti i primi problemi quando Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha ottenuto un risultato clamorosamente negativo al botteghino. L’introduzione del super villain “Kang” è stato di fatto snobbato dal pubblico, finendo addirittura per essere completamente estromesso dal Saga del Multiverso dopo la condanna per aggressione di terzo grado combinata al suo interprete “Jonathan Majors“.

Successivamente The Kang Dynasty (questo il titolo iniziale) ha finito per essere re-intitolato semplicemente “Avengers 5“. Il film ha inoltre perso il suo sceneggiatore “Jeff Loveness“ e gira voce che anche il suo secondo sceneggiatore “Michael Waldron” sia stato allontanato dal progetto di recente.

Insomma, l’ingaggio dei fratelli Russo, se confermato, potrebbe essere la mossa finale dei Marvel Studios per salvare un franchise in enorme difficoltà, con un futuro ancora da sviluppare.

