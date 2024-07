A quando la prima apparizione del Dottor Destino nell’MCU?

Robert Downey jr è stato presentato al Comic-Con come il nuovo volto del super villain Dottor Destino. Quando i fan potranno finalmente vederlo al cinema?

Beh, la risposta più ovvia sembrerebbe “in Avengers: Doomsday“, come d’altronde è stato annunciato sul palco di San Diego, ma come spesso accade la risposta più ovvia non è quella giusta. Secondo il noto insider Jeff Sneider, da molti considerato un guru del settore, la prima apparizione del Dottor Destino di Downey jr potrebbe non essere in Avengers: Doomsday, ma bensì in una sequenze post-credits di uno dei prossimi film dell’MCU, e molto probabilmente in The Fantastic Four: First Steps.

Le parole di Sneider non sono da considerare “legge”, pertanto è bene prendere questa “notizia” con la dovuta attenzione. Detto questo, il Dottor Destino è noto nei fumetti come il nemico giurato dei Fantastici 4, pertanto potrebbe essere corretto pensare che la sua presenza nel film The Fantastic Four: First Steps possa essere la giusta scelta da parte di Kevin Feige & company.

Le riprese del film sui Fantastici 4 sono partite questa settimana, mentre la sua release è fissata per luglio 2025, quindi il nostro consiglio è quello di essere pronti ad una vera e propria valanga di voci di questo genere.

