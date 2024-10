Mike Flanagan realizzerà una serie tv sul romanzo Carrie

Mike Flanagan e Amazon MGM Studios collaboreranno per la realizzazione di una serie tv ispirata da Carrie, celebre romanzo di Stephen King.

Autore di opere cinematografiche – e televisive – apprezzate dagli appassionati del genere horror, il regista/sceneggiatore/produttore Mike Flanagan ha ottenuto da Amazon il compito di adattare sul piccolo schermo il famoso romanzo del maestro del brivido Stephen King. La conferma di questa notizia è arrivata quest’oggi attraverso un articolo del the Hollywood Reporter.

Amazon MGM Studios descrive la serie tv come una “reinterpretazione audace e attuale” della storia, incentrata sulla studentessa delle superiori Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento sotto il controllo di una madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie inizia a frequentare una scuola superiore pubblica, dove è vittima di bullismo, mentre scopre poteri telecinetici.

Il romanzo Carrie nel corso degli anni ha ispirato vari filmmakers hollywoodiani, ottenendo in totale ben 4 film, uno dei quali (quello del 1976 diretto da Brian De Palma) apprezzatissimo da critica e pubblico. Flanagan, dal canto suo, ha già avuto a che fare con le opere di King, a tal proposito, va ricordata la regia del film “The Life of Chuck“, ma anche le sceneggiature per il sequel di Shining, “Doctor Sleep“, e di “Gerald’s Game“.

La nuova serie tv sarà prodotta esecutivamente dallo stesso Flanagan in coppia con Trevor Macy della Intrepid Pictures, mentre Amazon MGM Studios finanzierà e distribuirà attraverso la sua piattaforma Prime Video. Ricordiamo che la Intrepid Pictures e Amazon MGM Studios hanno siglato di recente un accordo di collaborazione.

Correlati