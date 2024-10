01 Distribution ha diffuso il trailer di Napoli-New York, ultimo lavoro del regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Il film sarà distribuito nelle sale italiane il 21 novembre da 01Distribution.

Napoli-New York: sinossi

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Un oceano da attraversare e un'avventura tutta da scoprire.



Ecco il Trailer Ufficiale di #NapoliNewYorkIlFilm, regia di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, in arrivo al cinema dal 21 novembre. pic.twitter.com/29adnNzwS3 — 01Distribution (@01Distribution) October 21, 2024

Napoli-New York: cast

A Pierfrancesco Favino è stato affidato il ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini in un epico viaggio da una parte all’altra dell’Atlantico, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania.

