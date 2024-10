La serie tv ispirata al noto videogame God of War muove passi importanti in vista del suo arrivo su Prime Video.

Quest’oggi Deadline ha riferito che Ronald D. Moore è entrato a far parte del team produttivo, ed assumerà il ruolo di showrunner. La notizia arriva dopo giusto una settimana dall’uscita di scena per divergenze creative dello showrunner/produttore esecutivo Rafe Judkins e i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, nel progetto God of War sin dal suo annuncio oltre due anni fa. Per Ronald D. Moore si tratta di un ritorno in Sony TV dopo aver collaborato con Apple Studios ed aver portato al successo la serie tv da lui ci-creata For All Mankind.

Il direttore creativo di Santa Monica Studio, Cory Barlog, è rimasto come produttore esecutivo della serie TV insieme ad Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, nonché Hermen Hulst di Sony Interactive Entertainment e Roy Lee di Vertigo. Jeff Ketcham di Santa Monica Studio è un co-produttore esecutivo.

La descrizione della serie tv God of War è la seguente:

“Basato sul popolarissimo videogioco del 2018, la serie segue Kratos, il dio della guerra che, dopo essersi esiliato dal suo passato intriso di sangue nell’antica Grecia, ripone le sue armi per sempre nel regno nordico di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un pericoloso viaggio con il figlio Atreus per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta: l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi Dei e mostri per il destino del mondo.”

God of War, breve sulla saga videoludica

La saga videoludica God of War è nata nel 2005 su Playstation 2. La trama del gioco vede Kratos, un guerriero di Sparta, iniziare una battaglia contro Ares, il Dio della Guerra. Nel 2007 e nel 2010 sono stati realizzati altri due capitoli, mentre nel 2018 è stato realizzato una sorta di remake intitolato God of War III. L’ultimo capitolo, in arrivo per fine anno, s’intitola God of War: Ragnarök. [Fonte: Wikipedia]

