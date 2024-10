Il weekend i cinema in Italia ha vissuto il trionfo annunciato di Venom: The Last Dance, ma anche l’ottimo esordio di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

Nella ultima quattro giorni di cinema in Italia l’incasso complessivo è tornato a crescere, merito delle due nuove proposte (Venom 3 e Parthenope), capaci entrambe di contribuire a spingere il bottino totale del Box Office ITALIA a quota 8,41 milioni di euro, ben oltre il 31% rispetto allo stesso weekend nel 2023.

Contrariamente a quanto accaduto nel Box Office USA (qui il nostro approfondimento), in ITALIA Venom: The Last Dance si è espresso quasi al massimo delle sue potenzialità vincendo il botteghino nazionale a mani basse. L’incasso maturato nei quattro giorni è stato, infatti, 3,19 milioni di euro, con una media per sala di poco sopra i 7800 euro. L’incasso all’esordio ottenuto è in calo rispetto al primo capitolo (3,7 milioni), ma in leggero aumento rispetto al secondo capitolo “La Furia di Carnage” (3,1 milioni). Attraverso un discreto passaparola, Venom: The Last Dance dovrebbe chiuderà il suo viaggio intorno agli 8 milioni.

Parthenope ha esordito con un ottimo secondo posto da 1,9 milioni di euro, ed una media per sala di 3600 euro (con le anteprime siamo a 2 milioni netti), ad un passo dal Miglior Incasso Italiano della Stagione (Vermiglio con 2,2 milioni). Così come ricordano i nostri amici di Cineguru, il confronto con il film di Paolo Sorrentino più recente è difficile, visto che E’ Stata la Mano di Dio era un prodotto Netflix. A tal proposito, bisogna viaggiare fino a Youth per avere un riscontro importante: in quell’occasione il weekend venne aperto con 2,4 milioni, con un fine corsa da 6 milioni. Sarà questo il cammino di Parthenope?

La terza posizione del Box Office ITALIA è stato, invece, conquistato da Il Robot Selvaggio con poco meno di 1 milioni (958 mila euro), ed un totale di 4,75 milioni. Smile 2 ha incassato altri 690 mila euro, ed ora ha superato il totale del primo capitolo (2,17 milioni), mentre Megalopolis (la nostra recensione), in quinta posizione, ha raccolto altri 290 mila euro, per un totale di 1,18 milioni.

