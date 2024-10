Jeremy Allen White si è presentato quest’oggi nelle vesti di Bruce Springsteen nell’annunciato biopic dal titolo Deliver Me From Nowhere.

L’immagine in questione è stata diffusa in via ufficiale da 20th Century Studios attraverso i canali social. La star della serie tv The Bear mostra in foto un look molto vicino a quello di “The Boss“, con giacca di pelle e camicia di flanella. Il film attualmente in via di sviluppo sarà, come noto, ispirato al romanzo “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen ’s Nebraska” di Warren Zanes.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.com/T5qG9SIvrc — 20th Century Studios (@20thcentury) October 28, 2024

La prova di Jeremy Allen White seguirà quella di altri suoi illustri colleghi che di recente hanno portato sul grande schermo la vita e la carriera dei più grandi artisti della musica. A tal proposito citiamo Austin Butler come Elvis Presley in “Elvis“, Rami Malek come Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody” e Taron Egerton come Elton John in “Rocketman“. Prossimamente, invece, Timothée Chalamet darà volto a Bob Dylan nel film “A Complete Unknown“.

Deliver Me From Nowhere sarà scritto e diretto da Scott Cooper, in cabina di produzione ci saranno Scott Stuber (ex dirigente Netflix), Ellen Goldsmith-Vein e Eric Robinson. Nel cast figurano Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser e Odessa Young.

Il film seguirà la storia di come Bruce Springsteen e la sua leggendaria E Street Band hanno realizzato l’album “Nebraska” nel 1982, un momento cruciale nella carriera dell’icona della musica rock americana.

