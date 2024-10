Megalopolis: recensione del film di Francis Ford Coppola

Il regista Francis Ford Coppola è ospite nella città di Roma per la presentazione del suo ultimo film Megalopolis, proiettato in anteprima nazionale negli Studi di Cinecittà in occasione degli eventi di pre apertura della Festa del Cinema di Roma 2024.

Dopo quasi 13 anni di esilio cinematografico, il regista è stato accolto nella Città Eterna con grande riconoscenza, tanto da dedicargli una strada interna agli studi storici di Cinecittà e a conferirgli la Lupa Capitolina dalle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Noi abbiamo visto Megalopolis, e questo è il nostro commento.

Megalopolis è l’ultimo film scritto e diretto da Francis Ford Coppola, un progetto su cui lavora sin dagli anni ottanta, finanziandolo in prima persona. Di certo i risultati del box office statunitense potrebbero prepararci ad un completo fallimento, ma Coppola porta sul grande schermo un lungometraggio diverso dai capolavori che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

SINOSSI: Un artista geniale con il potere di fermare il tempo combatte contro un sindaco ultraconservatore per salvare il mondo morente e ispirare speranza. Megalopolis è un’epopea romana ambientata in un’America moderna e immaginaria. La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina, geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklin Cicerone, reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. Tra i due si inserisce Julia, la figlia del sindaco che, essendo innamorata di Cesar Catilina, si trova a dover scegliere in chi riporre la propria lealtà e a chiedersi cosa merita, davvero, l’umanità.

Megalopolis: il trailer del film

Megalopolis: la recensione

Megalopolis si presenta con una storia apparentemente ostica per la prima mezz’ora, in cui si riesce ad apprezzare il solo sforzo di Adam Driver nell’interpretare un architetto in grado di fermare il tempo con idee visionarie per l’urbanistica della città guidata da un sindaco interpretato da Giancarlo Esposito. Fortunatamente non sarà così per tutta la durata del film.

Adam Driver, nel ruolo di un architetto visionario e autoritario, ricalca i tratti fisiologici di Bruno Ganz uno degli Angeli del “Il Cielo Sopra Berlino” che, attraverso il suo immenso talento creativo, cerca di farsi spazio all’interno di una metropoli governata dal potere e invidia, definendo spazi e luoghi dove l’essere umano possa ristabilire un contatto con sè stesso e con la natura che lo circonda. La genesi e il tratto dei suoi disegni ricordano i progetti idealizzati dall’architetto utopico francese Étienne-Louis Boullée, mente brillante ma che non sta al passo con il lento progresso del 1700.

Quella ricreata da Coppola è invece una città che, prendendo spunto dalla Roma di Marco Aurelio, demarca l’esigenza da parte dell’autore di trattare numerosi temi sociali che vanno dalla solidarietà verso il prossimo, al rispetto della città per la salvaguardia dell’ambiente per l’uomo del futuro, l’ossessione del successo e l’ostinata attrazione del denaro. Le ambientazioni visionarie e la fotografia astratta caratterizzata da colori marcati, sottolineano un chiaro omaggio al Blade Runner di Ridley Scott: nella volontà del filmmaker c’è la volontà di ricercare ideali legati a città più vivibili, rispettose e ospitali, dove la tecnologia lascia spazio all’ambiente e alla natura circostante.

A nostro avviso, Francis Ford Coppola dimostra, una volta ancora, di avere le giuste capacità per realizzare un film diverso e rivoluzionario. Di fatto il regista trasforma il suo classico stile in qualcosa di autentico ed originale, dove la scelta delle inquadrature lente e confusionali sottolineano come realtà e illusione possono convivere all’interno delle mente dell’essere umano. Enfatizzando i valori per i quali l’uomo ha sempre lottato, cerca di portare ad un cambiamento che abbiamo paura di affrontare.

Megalopolis non è il film che tutti si aspettavano di vedere, ma ciò che offre è uno spettacolo visivo che va gustato con il giusto approccio mentale.

“Megalopolis” è al cinema da oggi 16 ottobre distribuito in Italia da Eagle Pictures. Scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, il film è interpretato da Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne.

Megalopolis: recensione del film di Francis Ford Coppola
Regista: Francis Ford Coppola
Data di creazione: 2024-10-16 19:11
Valutazione dell'editor

3

