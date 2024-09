Box Office USA: Megalopolis verso un disastroso esordio

Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola, si avvia ad ottenere un disastroso esordio nel Box Office USA.

Il regista italo-americano sta ottenendo uno dei peggiori esordi al botteghino della sua lunga e illustre carriera. Il suo Megalopolis, di fatto, si è presentato al pubblico americano con un più che disastroso D+ al CinemaScore, ed una serie impressionante di recensioni negative da parte della stampa (49% su Rotten Tomatoes), il risultato potrebbe tradursi in un weekend addirittura sotto i 5 milioni di dollari (il film è costato 120 milioni di dollari).

La genesi di Megalopolis è stata fin dal primo momento assolutamente difficoltosa. Il film è in fase di sviluppo da tempo, ed è stato di fatto autofinanziato dallo stesso Coppola. Prima della presentazione al Festival di Cannes (qui i vincitori), infatti, il film è stato proiettato ad un gruppo nutrito di distributori, senza però attirare l’attenzione di nessuno dei grandi studios. Alla fine Lionsgate si è fatta avanti, ma senza accollarsi le spese di marketing (qui il nostro articolo). L’ultima grana per Coppola, infine, è arrivata dal lancio del trailer ad agosto, rimosso dalla stessa Lionsgate a causa della presenza al suo interno di critiche cinematografiche fatte ai danni dei film del regista assolutamente inventate.

Megalopolis ovviamente sarà distribuito anche nelle nostre sale, ma prima sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma come film di Pre-Apertura (qui la notizia).

Megalopolis e le note di produzione

Megalopolis, prodotto da American Zoetrope, è scritto e diretto da Francis Ford Coppola, il quale funge anche da produttore insieme a Michael Bederman. Nel cast trovano spazio Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman e Jon Voight. Il costo totale della pellicola si aggira intorno ai 120 milioni di dollari. Il film sarà al cinema dal prossimo 16 ottobre distribuito in Italia da Eagle Pictures.

La trama ufficiale: Un artista geniale con il potere di fermare il tempo combatte contro un sindaco ultraconservatore per salvare il mondo morente e ispirare speranza. Megalopolis è un’epopea romana ambientata in un’America moderna e immaginaria. La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina, geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklin Cicerone, reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. Tra i due si inserisce Julia, la figlia del sindaco che, essendo innamorata di Cesar Catilina, si trova a dover scegliere in chi riporre la propria lealtà e a chiedersi cosa merita, davvero, l’umanità.

