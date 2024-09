Angelina Jolie è Maria Callas nel teaser trailer del biopic

StudioCanal ha diffuso il teaser trailer di Maria, il biopic di Pablo Larrain incentrato sugli ultimi giorni della cantante lirica Maria Callas.

Angelina Jolie si avvia a conquistare un più che probabile nuovo riconoscimento da parte dell’Academy. La sua interpretazione di Maria Callas è da molti considerata da Oscar, ed in effetti il teaser trailer sembra offrire un piccolo assaggio della sua grande prova recitativa, e questo al netto della quasi completa assenza di dialoghi al suo interno.

Pablo Larrain, dal canto suo, è al suo ultimo film biografico dopo aver già portato al cinema due donne di grande potere con i film apprezzati dalla critica come Jackie e Spencer. Anche per lui la corsa agli Oscar 2025 potrebbe avere vita facile.

Maria è stato presentato durante la scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), ed uscirà nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution (qui il nostro aggiornamento).

Maria e le note di produzione

Maria è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen Film, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema.

Il film, diretto da Pablo Larrain e scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises), racconta la tumultuosa, bella e tragica vita della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70.

Al fianco di Angelina Jolie che interpreta la grande Maria Callas, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.

