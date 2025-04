Rapunzel | Disney “parcheggia” il film in live-action

Guai in vista per Raperonzolo ed i suoi amici. La versione del classico dell’animazione Rapunzel è stata messa in pausa dalla Disney.

Secondo alcune fonti provenienti dal the Hollywood Repoter, infatti, pare che il colosso dell’intrattenimento abbia messo in standby la produzione del live-action di Rapunzel (Tangled in originale), il cui annuncio era avvenuto nel dicembre dello scorso 2024. Al momento nessun commento da Disney è arrivato a riguardo.

La notizia, se confermata, arriva nelle settimane successive all’insuccesso di un altro live-action “Biancaneve“, il cui lancio costosissimo nelle sale (circa 270 milioni di budget) non sta portando i risultati sperati con soli 145 milioni di dollari raccolti nel Box Office Worldwide da fine marzo. Il flop di Biancaneve ha anche altri “meriti” ovviamente, ma è indubbio che la politica di Disney di riportare in auge vecchi classici d’animazione con versioni aggiornate e live-action non sta funzionando.

Dopo i successi planetari ottenuti nei primi anni con i riadattamenti di “La bella e la bestia“, “Aladdin” e “Il re leone“, infatti, la Disney ha ottenuto insuccessi importanti con “Dumbo”, “Il Drago Invisibile” e “La Sirenetta“, mentre con “Mufasa” che ha raccolto un discreto risultato solo perché il film ha giovato della recente finestra di Natale, solitamente ricca per i mercati. Nel prossimo futuro la Disney porterà al cinema altri due live-action, ossia “Lilo & Stitch” e “Oceania“, con il primo che potrebbe testare il mercato e la scelta strategica già in questo 2025.

Rapunzel è stato cancellato? Beh, è presto per dirlo al momento, è chiaro però che qualcuno in casa Disney deve aver preso del tempo per riorganizzare le idee. Rimanete connessi sulle nostre pagine per scoprirlo.